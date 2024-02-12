Завладение 350 000 гривен во время работ по строительству укрытия в Вышгороде: подозревают подрядчика

По данным следствия, подрядчик завысил в проектно-сметной документации объемы строительных работ и использованных материалов при обустройстве укрытия в многоэтажке.

Подрядчика подозревают в завладении более 350 тыс. грн во время работ по строительству укрытия в городе Вышгород. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении подрядчику по факту завладения бюджетными средствами в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, подрядчик завысил в проектно-сметной документации объемы строительных работ и использованных материалов при обустройстве укрытия в многоэтажке. Фактически выполненные работы не соответствовали заявленным в документах данным.

Таким образом, он незаконно завладел бюджетными средствами на сумму более 350 тыс. грн.

Действия подозреваемого нанесли Вышгородской территориальной общине ущерб на указанную сумму.

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