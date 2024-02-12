Заволодіння 350 000 гривень під час робіт з будівництва укриття у Вишгороді: підозрюють підрядника

За даними слідства, підрядник завищив в проєктно – кошторисній документації обсяги будівельних робіт та використаних матеріалів під час облаштування укриття в багатоповерхівці.

Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

​​Підрядника підозрюють у заволодінні понад 350 тис. грн під час робіт з будівництва укриття у місті Вишгород. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру підряднику за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підрядник завищив в проєктно – кошторисній документації обсяги будівельних робіт та використаних матеріалів під час облаштування укриття в багатоповерхівці. Фактично виконані роботи не відповідали заявленим в документах даним.

Таким чином він незаконно заволодів бюджетними коштами на суму понад 350 тис. грн.

Дій підозрюваного спричинили Вишгородській територіальній громаді збитки на вказану суму.

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