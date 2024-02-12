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  1. У світі

У Кенії в автокатастрофі загинув світовий рекордсмен з марафону Келвін Кіптум

18:39, 12 лютого 2024
Кенійський бігун Келвін Кіптум та його тренер загинули у автокатастрофі на заході Кенії.
У Кенії в автокатастрофі загинув світовий рекордсмен з марафону Келвін Кіптум
Джерело фото: CNN
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На заході Кенії в автокатастрофі загинув 24-річний кенійський бігун Келвін Кіптум, який встановив світовий рекорд у марафоні у 2023 році. Про це повідомляє видання The Guardian.

Трагедія забрала також життя тренера Кіптума, Жерве Хакізімана. Третя особа, яка була у автомобілі, була терміново доставлена до лікарні.

За словами командира місцевого округу Пітера Мулінге, Кіптум втратив контроль над своїм транспортним засобом і зіткнувся з деревом, перш ніж автомобіль впав у канаву. «Це була самостійна аварія, коли один Келвін Кіптум, світовий рекордсмен у марафоні, їхав на своєму автомобілі з двома пасажирами», — сказав Мулінге. «Кіптум і Хакізімана загинули на місці, а третя особа була терміново доставлена ​​в лікарню Racecourse в Елдореті».

Серед тих, хто висловив співчуття від усієї спільноти, був колишній прем’єр-міністр Кенії Райла Одінга, який у своєму твіттері написав: "«Розгромна новина, оскільки ми сумуємо про втрату видатної людини, Кельвіна Кіптума, світового рекордсмена та ікони кенійської легкої атлетики. Разом зі своїм тренером вони трагічно загинули сьогодні вночі в ДТП. Наша нація глибоко сумує з приводу втрати справжнього героя».

Міністр спорту Кенії Абабу Намвамба також висловив своє сум у зв’язку зі смертю Кіптума та Хакізімани, сказавши, країна «втратила особливу перлину».

Себастьян Коу, президент Всесвітньої легкої атлетики, також додав: «Неймовірний спортсмен, який залишив неймовірну спадщину, ми будемо дуже сумувати за ним».

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