В Кении в автокатастрофе погиб мировой рекордсмен по марафону Келвин Киптум

Кенийский бегун Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе на западе Кении.

Источник фото: CNN

На западе Кении в автокатастрофе погиб 24-летний кенийский бегун Келвин Киптум, который установил мировой рекорд в марафоне в 2023 году. Об этом сообщает издание The Guardian.

Трагедия унесла также жизнь тренера Киптума, Жерве Хакизимана. Третий человек, который был в автомобиле, был срочно доставлен в больницу.

По словам командира местного округа Питера Мулинге, Киптум потерял контроль над своим транспортным средством и столкнулся с деревом, прежде чем автомобиль упал в канаву. "Это была самостоятельная авария, когда один Келвин Киптум, мировой рекордсмен в марафоне, ехал на своем автомобиле с двумя пассажирами", - сказал Мулинге. "Киптум и Хакизимана погибли на месте, а третий человек был срочно доставлен в больницу Racecourse в Элдорете".

Среди тех, кто выразил соболезнования от всего сообщества, был бывший премьер-министр Кении Райла Одинга, который в своем твиттере написал: ""Разгромная новость, поскольку мы скорбим о потере выдающегося человека, Кельвина Киптума, мирового рекордсмена и иконы кенийской легкой атлетики. Вместе со своим тренером они трагически погибли сегодня ночью в ДТП. Наша нация глубоко скорбит по поводу потери настоящего героя".

Министр спорта Кении Абабу Намвамба также выразил свою печаль в связи со смертью Киптума и Хакизиманы, сказав, страна "потеряла особую жемчужину".

Себастьян Коу, президент Всемирной легкой атлетики, также добавил: "Невероятный спортсмен, который оставил невероятное наследие, мы будем очень скорбеть по нему".

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