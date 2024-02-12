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  1. В Украине

Декларирование за 2023 отчетный период: НАПК напомнило, кому нужно подать декларации

13:08, 12 февраля 2024
В НАПК призвали служащих не затягивать с подачей деклараций за 2023 год отчетный период.
Декларирование за 2023 отчетный период: НАПК напомнило, кому нужно подать декларации
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Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что до 31 марта 2024 года продолжается кампания декларирования за 2023 отчетный период. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В ведомстве призвали служащих не затягивать с подачей деклараций за 2023 год отчетный период, а в случае возникновения трудностей воспользоваться всем арсеналом вспомогательных ресурсов, специально созданных НАПК.

Обов’язок подавати щорічну декларацію за 2023 рік виникає, зокрема, в декларантів, які:

хоча би 1 день в період з 1 січня до 31 березня 2024 року виконують діяльність, яка передбачає обов’язок подання декларації, або перебувають на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (щорічна декларація (продовжується діяльність)). Для цього у розділі І «Вид декларації та звітний період» декларації слід обрати позначку «я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування»;

в 2023 році припинили здійснювати діяльність, яка передбачає обов’язок подання декларації, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (щорічна декларація (після звільнення)). Для цього у розділі І «Вид декларації та звітний період» декларації слід обрати позначку «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)». Особливості подання декларацій для осіб, які звільнилися 31 грудня 2023 року роз’яснено за посиланням.

Також у НАЗК нагадали, що до 31 березня 2024 року повинні подати декларації за 2021, 2022 звітні періоди (якщо такі декларації вже не було подано раніше) суб’єкти декларування з числа військовослужбовців, на яких не поширюється відтермінування обов’язку подання декларації (топпосадовці, члени ВЛК, ЛЛК, працівники ТЦК та СП, закупівельники).

«Передусім радимо орієнтуватися на роз’яснення, викладені у Базі знань НАЗК, адже саме тут вони систематично оновлюються та є найактуальнішими.

Отримати додаткову консультацію також можна звернувшись до уповноваженого підрозділу або особи з питань запобігання та виявлення корупції за місцем вашої роботи, а також направивши офіційного листа на електронну пошту [email protected]. Відповіді на найпоширеніші технічні питання роботи з Реєстром декларацій розміщені за посиланням.

Також ви можете отримати фахові консультації співробітників контакт-центру НАЗК, звернувшись за телефоном +38 (044) 200 06 94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. Проте радимо свої звернення не відкладати на останні дні. Адже у зв’язку з великою кількістю дзвінків очікування з'єднання зі спеціалістом може тривати понад 10 хвилин, а у випадку використання всіх телефонних ліній з’єднання може не відбутися.

Якщо вже після подачі декларації ви виявили в ній помилки, то маєте можливість їх виправити. Цим правом можливо скористатись лише один раз впродовж 30 днів після подачі декларації», - додають у НАЗК.

Ранее в НАПК сообщали, что 74% государственных служащих заполняют и подают декларацию за один день.

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