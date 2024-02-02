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  1. В Украине

74% государственных служащих заполняют и подают декларацию за один день, — НАПК

13:21, 2 февраля 2024
74% декларантов представляют документ за 1 день, при чем 34% делают это в течение нескольких часов, а 30% - меньше часа.
74% государственных служащих заполняют и подают декларацию за один день, — НАПК
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции провело опрос об опыте взаимодействия клиентов с Реестром деклараций и Базой знаний. Опрос показал, что 74% государственных служащих заполняют и подают декларацию за один день. Об этом сообщает НАПК.

Так, абсолютное большинство опрошенных отметили, что подсказки и описания в самом Реестре – это самый вспомогательный инструмент при заполнении деклараций.

Так, по состоянию на декабрь 2023 года более 40% опрошенных не возникло каких-либо трудностей или вопросов при заполнении своей декларации (против 38% в марте 2023). Самыми сложными для заполнения оказались разделы о банковских счетах, доходах и объектах недвижимости.

К полезным услугам, которые стали главным источником информации о декларировании и Реестре, респонденты отнесли функцию «Подсказки в декларации» – 89% и Базу знаний НАПК – 70%, что на 9% больше по сравнению с показателями к обновлению дизайна и функционала Базы знаний осенью.

Незначительно возросло количество пользователей, которым во время заполнения декларации помогают соцсети НАПК – Телеграмм и Фейсбук.

На 6% больше субъектов декларирования, по сравнению с мартом 2023 года, обращались в контакт-центр, что в реальных числах означает больше на 12 123 звонка и 1 400 сообщений на линию технической поддержки.

Всего только 27% опрошенных тратят на подачу декларации более одного дня. Для подавляющего большинства служащих этот процесс гораздо короче. Так, 74% декларантов представляют документ за 1 день, при чем 34% делают это в течение нескольких часов, а 30% - меньше часа.

«Наиболее показательна ситуация с указанием банковских счетов в разделе 12.1, сложности при заполнении которого возникали у 42% пользователей в марте против 25% в декабре. Такое улучшение стало возможным благодаря изменениям в законодательство и оперативной реакции НАПК на это в самой форме, что является примером учета мнения пользователей для облегчения процесса декларирования», — отметили в НАПК.

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