В НБУ заявили о росте объемов кассовых оборотов банков

Объемы поступлений в кассы банков от торговой выручки и выручки от всех видов услуг не только достигли уровня «довоенного» 2021 года, но и несколько превысили его.

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За 2023 год объемы кассовых оборотов банков выросли. Как рассказали в Национальном банке, объем поступлений налички в кассы банков в прошлом году увеличился на 13,6% по сравнению с 2022 годом и составил 2 494,3 млрд грн, а выдачи налички из касс банков увеличился на 11,5% и достигли 2 543,7 млрд грн.

Как объяснили в НБУ, это обусловлено прошлогодним оживлением экономики, которому способствовало, в частности, налаживание новых путей снабжения, и устойчивый внутренний спрос на товары и услуги со стороны населения.

Как и прежде, наибольшими объемами наличку из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт – 84,0% (поскольку в условиях неопределенности, связанной с военным положением, наличка остается доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций);

подкрепление операторов почтовой связи – 4,2%;

приобретение иностранной валюты у клиентов – 3,9%.

Наибольшими источниками поступлений налички в кассы банков традиционно были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка – 33,9%;

операции клиентов с использованием платежных карт – 29,3%;

выручка от всех видов услуг – 15,7%.

В НБУ отметили, что в настоящее время объемы поступлений в кассы банков от торговой выручки и выручки от всех видов услуг не только достигли уровня «довоенного» 2021 года, но и несколько превысили его.

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