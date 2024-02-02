ВСП получил заявления от всех 37 судей бывших высших спецсудов о переводе или увольнении в отставку

Судьи обратились в Высший совет правосудия с заявлениями о переводе или увольнении в отставку.

По состоянию на 1 февраля все 37 судей, которые находятся или находились в штате Высшего административного суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Высшего хозяйственного суда Украины обратились в Высший совет правосудия с заявлениями о переводе или увольнении в отставку. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

А именно:

7 судей Высшего административного суда Украины подали заявления о переводе (двумя из них одновременно поданы заявления об увольнении в отставку), и 8 судей подали заявления об увольнении в отставку;

6 судей Высшего хозяйственного суда Украины подали заявления о переводе и 4 судей этого суда подали заявления об увольнении в отставку;

3 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел обратились с заявлениями о переводе и 9 судей подали заявления об отставке.

В штате Высшего административного суда Украины находились 15 судей, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел – 12 судей, Высший хозяйственный суд Украины – 10 судей.

Ранее сообщалось, что в отставку были уволены судьи Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего специализированного суда Украины.

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