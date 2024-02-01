Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

В отставку были уволены судьи Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего специализированного суда Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 1 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Белошкап Елену Владимировну – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

Шибко Людмилу Владимировну – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Также сообщалось, что ВСП уволил в отставку судью Тячевского райсуда Закарпатской области.

Еще ВСП уволил судью из Днепропетровской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.