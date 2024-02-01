Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

У відставку було звільнено суддів Вищого господарського суду України та Вищого спеціалізованого суду України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 1 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Білошкап Олену Володимирівну – з посади судді Вищого господарського суду України;

Шибко Людмилу Володимирівну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Також ми писали, що ВРП звільнила у відставку суддю Тячівського райсуду Закарпатської області.

Ще ВРП звільнила суддю з Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.