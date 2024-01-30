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  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю з Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку

16:24, 30 січня 2024
Вища рада правосуддя звільнила суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Дмитра Кухаря.
ВРП звільнила суддю з Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку
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У вівторок, 30 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Кухаря Дмитра Олексійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

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