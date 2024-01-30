Зимова сіль на дорогах: як власники автомобілів боротися з корозією кузова

Протиожеледні реагенти на дорогах – це пряма загроза для автомобільного кузова.

Джерело фото: Prokoleso.ua

Тепла зима несе свої радощі, але із собою приносить проблему, яку власники автомобілів відчувають на своїх власних машинах. Посипання доріг сіллю стало нормою для боротьби з ожеледицею, проте це може стати причиною серйозних пошкоджень автомобільного кузова. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Хлористий натрій (NaCl), відомий як сіль, є лідером серед протиожеледних реагентів, але його вплив на автомобілі викликає обурення власників. За допомогою солі можна не тільки розчиняти лід, але і пришвидшувати процес корозії металевих деталей.

Важливо врахувати, що навіть якщо сіль потрапить на оголений метал кузова, іржа розпочнеться не на всіх автомобілях, а особливо на тих, які не мають адекватного захисту від корозії.

Найефективнішим методом є ретельне миття автомобіля, але водночас це може викликати інші проблеми взимку. Власники мають вирішити, що для них важливіше: уникнути корозії чи утримати автомобіль у чистоті взимку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.