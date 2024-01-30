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  1. В Украине

Зимняя соль на дорогах: как владельцы автомобилей бороться с коррозией кузова

22:39, 30 января 2024
Противогололедные реагенты на дорогах – это прямая угроза для автомобильного кузова.
Зимняя соль на дорогах: как владельцы автомобилей бороться с коррозией кузова
Источник фото: Prokoleso.ua
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Теплая зима несет свои радости, но с собой приносит проблему, которую владельцы автомобилей испытывают на своих собственных машинах. Посыпка дорог солью стала нормой для борьбы с гололедом, однако это может стать причиной серьезных повреждений автомобильного кузова. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Хлористый натрий (NaCl), известный как соль, является лидером среди противогололедных реагентов, но его воздействие на автомобили вызывает возмущение владельцев. С помощью соли можно не только растворять лед, но и ускорять процесс коррозии металлических деталей.

Важно учесть, что даже если соль попадет на обнаженный металл кузова, ржавчина начнется не на всех автомобилях, а особенно на тех, которые не имеют адекватной защиты от коррозии.

Самым эффективным методом является тщательная мойка автомобиля, но в то же время это может вызвать другие проблемы зимой. Владельцы должны решить, что для них важнее: избежать коррозии или удержать автомобиль в чистоте зимой.

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