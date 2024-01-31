Какие документы должно предоставить работодателю лицо с инвалидностью при трудоустройстве

Обязательной является справка МСЭК и выписка из акта осмотра МСЭК, где указываются срок, группа инвалидности и ее причина.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает, какие документы следует предоставить работодателю при трудоустройстве лица с инвалидностью.

В частности, нужны:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

документ об образовании (специальность, квалификация);

справку медико-социальной экспертной комиссии;

выписку из акта-осмотра медико-социальной экспертной комиссии, где указывается срок, группа инвалидности и ее причина;

индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью, которая является обязательной для выполнения всеми работодателями.

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