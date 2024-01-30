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  1. В Украине

В Киеве правоохранители разоблачили норкоторговца каннабиса

22:20, 30 января 2024
Молодой человек реализовывал наркотическое средство каннабис и был задержан в Соломенском районе столицы.
В Киеве правоохранители разоблачили норкоторговца каннабиса
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Столичные правоохранители задержали 20-летнего распространителя "каннабиса", который действовал на территории Соломенского района. Об этом сообщает полиция Киева.

Во время проверки информации оказалось, что злоумышленник оперировал исключительно среди проверенных клиентов, передавая наркотики из рук в руки за наличные. Специалисты полиции документировали факты его незаконных действий и осуществили задержание в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли значительное количество наркотиков, готовых к сбыту, а также более 80 тысяч гривен, полученных от незаконной торговли наркотиками.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, согласно ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По этому преступлению ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Только оперативная деятельность полиции позволила вовремя выявить и прекратить деятельность этого незаконного поставщика наркотиков.

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