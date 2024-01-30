У Києві правоохоронці викрили норкоторговця канабісу

Молодик реалізовував наркотичний засіб канабіс та був затриманий в Солом’янському районі столиці.

Столичні правоохоронці затримали 20-річного розповсюдника «канабісу», який діяв на території Солом’янського району. Про це повідомляє поліція Києва.

Під час перевірки інформації виявилося, що зловмисник оперував виключно серед перевірених клієнтів, передаючи наркотики з рук у руки за готівку. Спеціалісти поліції документували факти його незаконних дій та здійснили затримання відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили значну кількість наркотиків, готових до збуту, а також понад 80 тисяч гривень, одержаних від незаконної торгівлі наркотиками.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, згідно з ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За цим злочином йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Лише оперативна діяльність поліції дозволила вчасно виявити та припинити діяльність цього незаконного постачальника наркотиків.

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