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  1. У світі

Оренда житла для біженців в Чехії: які регіони стали найбільш доступними

22:00, 30 січня 2024
Українським біженцям в Чехії загрожує скорочення терміну безкоштовного житла.
Оренда житла для біженців в Чехії: які регіони стали найбільш доступними
Джерело фото: sd.ua
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Українські біженці в Чехії стикаються із змінами в умовах отримання гуманітарного житла. Після 150 днів перебування у гуманітарному житлі їм тепер необхідно самостійно орендувати квартиру чи кімнату. З вересня 2024 року цей термін скоротять до 90 днів. proukrainu.blesk.cz повідомляє, де у Чехії можна знайти найдешевші варіанти оренди житла та які регіони є найбільш доступними для біженців.

За інформацією джерела, найбільш доступні ціни на оренду житла спостерігаються в прикордонних регіонах із промисловим минулим, де міста вже починають культурно розвиватися. Наприклад, в Устецькому краї вартість оренди за квадратний метр становить 172 чеські крони (692 євро за квартиру на 100 кв.м), а в Моравсько-Сілезькому – 180 крон (724 євро за 100-метрове житло).

Середня вартість оренди за 1 кв. м у Чехії складає 287 чеських крон (11,55 євро). За такими цінами, квартира площею 50 кв. м в середньому обійдеться в 577 євро на місяць.

Пропонуємо перелік цін на оренду житла за кв. м у різних регіонах Чехії:

Прага – 342 крони (13,77 євро);

Середньочеський край – 248 крон (13,77 євро);

Південночеський край – 204 крони (8,21 євро);

Пльзенський край – 227 крон (9,14 євро);

Карловарський край – 184 крони (7,41 євро);

Устецький край – 172 крони (6,92 євро);

Ліберецький край – 204 крони (8,21 євро);

Краловоградецький край – 212 крон (8,53 євро);

Пардубицький край – 215 крон (8,65 євро);

Оломоуцький край – 204 крони (8,21 євро);

Мораво-Сілезький край – 180 крон (7,24 євро);

Південноморавський край – 275 крон (11,07 євро);

Злінський край – 194 крони (7,81 євро);

Край Височина – 182 крони (7,33 євро).

Біженці можуть шукати варіанти оренди житла на різних ресурсах та порталах, які спеціалізуються на нерухомості в Чехії.

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