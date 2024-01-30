Німеччина запроваджує нову схему відмови від виплат безробітним: це торкнеться українських біженців

Найбільшу економію федеральний уряд планує отримати завдяки реалізації програми інтеграції на німецький ринок праці біженців, особливо з України.

Німеччина запроваджує нову схему відмови від виплат безробітним. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зокрема, заплановано надати право центрам зайнятості припиняти виплати Bürgergeld – допомоги з безробіття. Також уряд запланував скоротити видатки на 500 млн євро внаслідок реалізації реінтеграційної програми Jobturbo. Ця програма розрахована насамперед на біженців, зокрема, з України.

Видання уточнює, що фінальні дискусії щодо бюджету Німеччини у 2024 році завершуються наприкінці цього тижня. Саме тоді і планують схвалити ці та інші заходи жорсткої економії федерального бюджету.

Максимальний термін на який планується запровадження таких обмежень для виплат – два місяці. Припинення виплат планують розпочати як тільки спеціалісти Jobcenter виявлять неодноразову відмову користувача від пропозицій прийнятної роботи. Це має скоротити бюджетні витрати на 150 мільйонів євро.

Проте найбільшу економію федеральний уряд планує отримати завдяки реалізації програми інтеграції на німецький ринок праці біженців, особливо з України. це має дати скорочення витрат на 500 мільйонів.

В цілому бюджет Німеччини – 2024 планує отримати нові кредитні ресурси в обсязі 39 мільярдів євро. Однак дефіцит бюджету покривається коштом профіцитних надходжень у 2023 році.

Зазначається, що найбільше грошей німецький уряд спрямує на соціальні видатки – близько 175,6 мільярда євро. Інвестиції в інфраструктуру – залізницю і автомобільні дороги – складуть 70,5 мільярдів євро. Оборонний бюджет для Бундесверу становитиме приблизно 52 мільярдів євро. Найбільше зрізають цього року фінансування медицині, вважаючи, що криза повязана із коронавірусною пандемією тепер не становить загрози.

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