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  1. В мире

Германия вводит новую схему отказа от выплат безработным: это коснется украинских беженцев

19:29, 30 января 2024
Наибольшую экономию федеральное правительство планирует получить благодаря реализации программы интеграции на немецкий рынок труда беженцев, особенно из Украины.
Германия вводит новую схему отказа от выплат безработным: это коснется украинских беженцев
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Германия вводит новую схему отказа от выплат безработным. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, планируется предоставить право центрам занятости прекращать выплаты Bürgergeld – пособия по безработице. Также правительство запланировало сократить расходы на 500 млн евро в результате реализации реинтеграционной программы Jobturbo. Эта программа рассчитана, прежде всего, на беженцев, в частности, из Украины.

Издание уточняет, что финальные дискуссии по бюджету Германии в 2024 году завершаются в конце этой недели. В это время и планируют одобрить эти и другие меры жесткой экономии федерального бюджета.

Максимальный срок, на который планируется введение таких ограничений для выплат, – два месяца. Прекращение выплат планируют начать, как только специалисты Jobcenter выявят неоднократный отказ пользователя от предложений приемлемой работы. Это должно сократить бюджетные расходы на 150 миллионов евро.

Однако самую большую экономию федеральное правительство планирует получить благодаря реализации программы интеграции на немецкий рынок труда беженцев, особенно из Украины. это должно дать сокращение расходов на 500 миллионов.

В целом бюджет Германии-2024 планирует получить новые кредитные ресурсы в объеме 39 миллиардов евро. Однако дефицит бюджета покрывается за счет профицитных поступлений в 2023 году.

Отмечается, что больше денег немецкое правительство направит на социальные расходы – около 175,6 миллиарда евро. Инвестиции в инфраструктуру – железную дорогу и автомобильные дороги – составят 70,5 миллиарда евро. Оборонный бюджет для Бундесвера составит около 52 миллиардов евро. Больше всего срезают в этом году финансирование медицине, считая, что кризис, связанный с коронавирусной пандемией, теперь не представляет угрозы.

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