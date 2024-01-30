єОселя: по льготной ипотеке теперь можно купить частные дома и таунхаусы

При покупке жилых домов исключением будут дачные и садовые дома или дома, построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.

Министерство экономики Украины сообщило, что вступили в силу изменения в условия получения льготных ипотечных кредитов по программе єОселя, благодаря чему заемщики уже могут покупать не только квартиры, но и жилые дома или таунхаусы, передает правительственный портал.

«С начала действия программы кредиты уже получили 6916 семей. В планах правительства на 2024 год выдать 12 тысяч жилищных кредитов, в 2025 году – 23 тысячи на общую сумму 56,6 млрд грн. Для этого Минэкономики вместе с «Укрфинжиллом» и банками-партнерами работают над тем, чтобы сделать программу єОселя максимально доступной для широкого круга граждан, расширив возможности для кредитования объектов недвижимости. С сегодняшнего дня заемщики уже могут покупать не только квартиры в многоквартирных домах, но и частные дома или таунхаусы», - подчеркнула Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При покупке жилых домов исключением будут дачные и садовые дома или дома, построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.

Также была увеличена предельная норма предоставления кредита по программе єОселя при покупке домов. Нормативная площадь жилого дома, на приобретение которого предоставляется кредит, должна составлять для семьи с одного человека (одинокое лицо) не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи. То есть семья из трех человек может получить кредит на покупку дома площадью до 104,5 кв. метров.

Требования по дате ввода в эксплуатацию домов такие же, как и для квартир:

представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые), которые могут взять кредит под 3% и ветеранам - под 7% - доступны частные дома до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населенных пунктах;

ВПЛ и другим украинцам, которые могут взять кредит под 7% – доступны частные дома до 3 лет, независимо от населенного пункта.

Кроме того, была приведена к реалиям рынка предельная стоимость квадратного метра в том или ином населенном пункте. Так, уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Коэффициент отношения к опосредованной стоимости строительства одного квадратного метра изменен с 2,5 до 2. В то же время было увеличено с 1 до 1,75 коэффициента для населенных пунктов, имеющих население менее 100 тысяч. Это увеличивает социальную направленность программы.

Чтобы получить выгодные условия кредитования на жилье по программе єОселя, необходимо подать заявление в приложении Дія. Для этого:

авторизуйтесь в приложении;

в меню Сервисы выберите єОселя и нажмите Начать;

выберите категорию, к которой вы принадлежите;

укажите информацию в заявлении (семейное состояние, данные о детях, жилой недвижимости, доходе и т.п.);

укажите данные о жилье, которое хотите приобрести;

выберите один или несколько банков, в которые хотите отправить заявление на рассмотрение, чтобы получить предварительное решение о сумме возможного кредита;

проверьте, подпишите и отправьте заявление.

После обработки заявления получите уведомление от выбранного банка или банков о предварительном решении по выдаче кредита.

Напомним, что воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.

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