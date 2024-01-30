Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля

У кандидатов возникли трудности с подтверждением уровня владения украинским и иностранным языками.

Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

  1. В Украине

єОселя: по льготной ипотеке теперь можно купить частные дома и таунхаусы

16:20, 30 января 2024
При покупке жилых домов исключением будут дачные и садовые дома или дома, построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.
єОселя: по льготной ипотеке теперь можно купить частные дома и таунхаусы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики Украины сообщило, что вступили в силу изменения в условия получения льготных ипотечных кредитов по программе єОселя, благодаря чему заемщики уже могут покупать не только квартиры, но и жилые дома или таунхаусы, передает правительственный портал.

«С начала действия программы кредиты уже получили 6916 семей. В планах правительства на 2024 год выдать 12 тысяч жилищных кредитов, в 2025 году – 23 тысячи на общую сумму 56,6 млрд грн. Для этого Минэкономики вместе с «Укрфинжиллом» и банками-партнерами работают над тем, чтобы сделать программу єОселя максимально доступной для широкого круга граждан, расширив возможности для кредитования объектов недвижимости. С сегодняшнего дня заемщики уже могут покупать не только квартиры в многоквартирных домах, но и частные дома или таунхаусы», - подчеркнула Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При покупке жилых домов исключением будут дачные и садовые дома или дома, построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.

Также была увеличена предельная норма предоставления кредита по программе єОселя при покупке домов. Нормативная площадь жилого дома, на приобретение которого предоставляется кредит, должна составлять для семьи с одного человека (одинокое лицо) не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи. То есть семья из трех человек может получить кредит на покупку дома площадью до 104,5 кв. метров.

Требования по дате ввода в эксплуатацию домов такие же, как и для квартир:

представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые), которые могут взять кредит под 3% и ветеранам - под 7% - доступны частные дома до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населенных пунктах;

ВПЛ и другим украинцам, которые могут взять кредит под 7% – доступны частные дома до 3 лет, независимо от населенного пункта.

Кроме того, была приведена к реалиям рынка предельная стоимость квадратного метра в том или ином населенном пункте. Так, уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Коэффициент отношения к опосредованной стоимости строительства одного квадратного метра изменен с 2,5 до 2. В то же время было увеличено с 1 до 1,75 коэффициента для населенных пунктов, имеющих население менее 100 тысяч. Это увеличивает социальную направленность программы.

Чтобы получить выгодные условия кредитования на жилье по программе єОселя, необходимо подать заявление в приложении Дія. Для этого:

авторизуйтесь в приложении;

в меню Сервисы выберите єОселя и нажмите Начать;

выберите категорию, к которой вы принадлежите;

укажите информацию в заявлении (семейное состояние, данные о детях, жилой недвижимости, доходе и т.п.);

укажите данные о жилье, которое хотите приобрести;

выберите один или несколько банков, в которые хотите отправить заявление на рассмотрение, чтобы получить предварительное решение о сумме возможного кредита;

проверьте, подпишите и отправьте заявление.

После обработки заявления получите уведомление от выбранного банка или банков о предварительном решении по выдаче кредита.

Напомним, что воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді