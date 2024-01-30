Дмитрий Наталуха о новой концепции бронирования: Мы ищем деньги именно на мобилизацию

Деньги на мобилизацию готовы предоставить украинским предпринимателям за счет уплаты значительно большего размера военного сбора, если критические для них сотрудники смогут соответствующим образом настроить внутренние бизнес-процессы, - Дмитрий Наталуха.

Как известно, в Раде продолжаются обсуждения инициативы, расширяющей возможности бронирования военнообязанных работников. Помимо 1,5% военного сбора и всех налогов в Украине могут добавить еще и фиксированную ежемесячную ставку на бронь для бизнеса. Согласно замыслу, ставка может составлять от 6 до 50 тысяч гривен, по аналогии с работниками крупных компаний.

Глава Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал детали концепции бронирования.

«Бронь – это увеличение военного сбора. Именно такую модель мы закладываем в нашей концепции», – отметил Наталуха.

Он сказал, что целью бронирования не является конкуренция с мобилизацией за людей. Приоритетом, по его словам, было и остается обеспечение ВСУ необходимым им количеством мобилизованных.

«В том числе – чтобы обеспечить ротацию да и вообще – чтобы дать тем, кто служит чувство предсказуемости.

Но у призыва, кроме сугубо человеческого фактора, есть еще один, о котором мало кто говорит – экономический.

Это задача аккумулировать финансовые ресурсы, чтобы сама мобилизация состоялась и у военных был бюджет на покрытие своих нужд.

Ведь мобилизация влечет дополнительную нагрузку на бюджет и для обеспечения ее эффективности мы должны найти общее поле с обеспечивающими этот бюджет предпринимателями.

То есть, еще раз – мы ищем деньги именно на мобилизацию», — сказал Наталуха.

Он подчеркнул, что ВСУ - одни из немногих, кто вот уже два года финансируется не за счет иностранных партнеров, зарубежных доноров или международных грантов, а в полной мере и исключительно за счет налогов, уплачиваемых украинцами.

Поэтому, по словам Наталухи, вопрос бронирования – это вопрос:

а) сохранение возможности предпринимателей в дальнейшем финансировать потребности ВСУ;

б) кратного увеличения предпринимателями этого финансирования по возможности сохранения критических сотрудников, которые и позволяют бизнесу увеличить размер военного сбора, который они платят ВСУ;

По итогам, он выделил следующее:

- Первоочередная задача – обеспечить потребность армии в людях, в том числе – чтобы дать действующим военным возможность ротации.

- Для этого производится мобилизация, но и мобилизация как процесс, и войско, как бенефициар этого процесса, нуждаются в деньгах.

- Деньги на мобилизацию готовы предоставить украинским предпринимателям за счет уплаты значительно большего размера военного сбора, если критические для них сотрудники смогут соответствующим образом настроить внутренние бизнес-процессы.

«Таким образом, все, что мы пытаемся сделать – это найти понятный всем прозрачный способ поддержки мобилизации за счет экономики», – добавил глава Комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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