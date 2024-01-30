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  1. В Украине

Дмитрий Наталуха о новой концепции бронирования: Мы ищем деньги именно на мобилизацию

15:33, 30 января 2024
Деньги на мобилизацию готовы предоставить украинским предпринимателям за счет уплаты значительно большего размера военного сбора, если критические для них сотрудники смогут соответствующим образом настроить внутренние бизнес-процессы, - Дмитрий Наталуха.
Дмитрий Наталуха о новой концепции бронирования: Мы ищем деньги именно на мобилизацию
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Как известно, в Раде продолжаются обсуждения инициативы, расширяющей возможности бронирования военнообязанных работников. Помимо 1,5% военного сбора и всех налогов в Украине могут добавить еще и фиксированную ежемесячную ставку на бронь для бизнеса. Согласно замыслу, ставка может составлять от 6 до 50 тысяч гривен, по аналогии с работниками крупных компаний.

Глава Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал детали концепции бронирования.

«Бронь – это увеличение военного сбора. Именно такую модель мы закладываем в нашей концепции», – отметил Наталуха.

Он сказал, что целью бронирования не является конкуренция с мобилизацией за людей. Приоритетом, по его словам, было и остается обеспечение ВСУ необходимым им количеством мобилизованных.

«В том числе – чтобы обеспечить ротацию да и вообще – чтобы дать тем, кто служит чувство предсказуемости.

Но у призыва, кроме сугубо человеческого фактора, есть еще один, о котором мало кто говорит – экономический.

Это задача аккумулировать финансовые ресурсы, чтобы сама мобилизация состоялась и у военных был бюджет на покрытие своих нужд.

Ведь мобилизация влечет дополнительную нагрузку на бюджет и для обеспечения ее эффективности мы должны найти общее поле с обеспечивающими этот бюджет предпринимателями.

То есть, еще раз – мы ищем деньги именно на мобилизацию», — сказал Наталуха.

Он подчеркнул, что ВСУ - одни из немногих, кто вот уже два года финансируется не за счет иностранных партнеров, зарубежных доноров или международных грантов, а в полной мере и исключительно за счет налогов, уплачиваемых украинцами.

Поэтому, по словам Наталухи, вопрос бронирования – это вопрос:

а) сохранение возможности предпринимателей в дальнейшем финансировать потребности ВСУ;

б) кратного увеличения предпринимателями этого финансирования по возможности сохранения критических сотрудников, которые и позволяют бизнесу увеличить размер военного сбора, который они платят ВСУ;

По итогам, он выделил следующее:

- Первоочередная задача – обеспечить потребность армии в людях, в том числе – чтобы дать действующим военным возможность ротации.

 - Для этого производится мобилизация, но и мобилизация как процесс, и войско, как бенефициар этого процесса, нуждаются в деньгах.

- Деньги на мобилизацию готовы предоставить украинским предпринимателям за счет уплаты значительно большего размера военного сбора, если критические для них сотрудники смогут соответствующим образом настроить внутренние бизнес-процессы.

«Таким образом, все, что мы пытаемся сделать – это найти понятный всем прозрачный способ поддержки мобилизации за счет экономики», – добавил глава Комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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