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Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

15:28, 30 января 2024
Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.
Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР
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30 января Верховная Рада сообщила, что Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюро расследований» №7552.

Интересно, что Комитет рекомендовал данный законопроект для принятия в общей сложности полтора года назад – еще в сентябре 2022 года.

Целью законопроекта указано обеспечение самозащиты и защиты других участников уголовного производства сотрудниками ГБР.

Законопроектом предоставляется право при исполнении служебных обязанностей лицам рядового на начальствующего состава Государственного бюро расследований применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие во время действия чрезвычайного или военного положения в случаях, на условиях и порядке, предусмотренных Законом «О Национальной полиции ».

Перечень должностей лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, которым предоставляется право хранить, носить и применять огнестрельное оружие и специальные средства, а также порядок хранения и ношения оружия и спецсредств будет утверждаться Директором Государственного бюро расследований.

Порядок хранения и ношения огнестрельного оружия и специальных средств также будет устанавливаться Директором ГБР.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 29 января Кабмин во исполнение решения СНБО зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №10440, которым в качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны правоохранителей Кабмин предлагает ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена под время исполнения определений на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам. Лицо, которому предоставляется право на временный доступ к вещам и документам, обязано уведомить Совет бизнес-омбудсмена не позднее 4 часов до начала исполнения определения. Однако опять-таки добавляется исключение. Так, неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при предварительном уведомлении ему не препятствует выполнению определения. Напомним, что деятельность Совета бизнес-омбудсмена регулируется Положением, одобренным Кабмином еще в 2014 году, и в соответствии с ним представитель Совета бизнес-омбудсмена являться на обыск не обязан.

Автор: Наталья Мамченко

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