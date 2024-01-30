В москве в офисе КПРФ вспыхнул пожар из-за мусора: видео

В здании офиса московского городского комитета Коммунистической партии рф (КПРФ) и музея пожарной охраны вспыхнул масштабный пожар.

Во вторник, 30 января, в центре москвы, произошел масштабный пожар в здании, где расположен офис московского городского комитета Коммунистической партии рф (КПРФ) и музей пожарной охраны. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

На опубликованных видео, появившихся в сети, можно увидеть густой черный дым, который поднимается от занимаемого здания. Причина пожара пока остается неизвестной, однако вспыхнуло, что вспыхнул строительный мусор на втором этаже.

Пожарная бригада уже прибыла на место происшествия и начала тушение огня. Подробности и возможный ущерб от пожара пока не известны.

Отмечается, что пожар охватил историческое здание, которое имело важное значение для КПРФ и служило музеем пожарной охраны. Следственные органы начали работу для установления причин и обстоятельств этого события.

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