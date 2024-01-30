У москві в офісі КПРФ спалахнула пожежа через сміття: відео

В будівлі офісу московського міського комітету Комуністичної партії рф (КПРФ) та музею пожежної охорони спалахнула масштабна пожежа.

У вівторок, 30 січня, в центрі москви, сталася масштабна пожежа в будівлі, де розташований офіс московського міського комітету Комуністичної партії рф (КПРФ) та музей пожежної охорони. Про це повідомили російські Telegram-канали.

На опублікованих відео, що з'явилися в мережі, можна побачити густий чорний дим, який піднімається від займаної будівлі. Причина пожежі наразі залишається невідомою, проте спалахнуло, що спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі.

Пожежна бригада вже прибула на місце події та розпочала гасіння вогню. Подробиці та можливі збитки від пожежі поки не відомі.

Зазначається, що пожежа охопила історичну будівлю, яка мала важливе значення для КПРФ та слугувала музеєм пожежної охорони. Слідчі органи розпочали роботу для встановлення причин та обставин цього події.

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