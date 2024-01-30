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Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

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Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

15:28, 30 січня 2024
Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.
Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР
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30 січня Верховна Рада повідомила, що Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Закону «Про Державне бюро розслідувань» №7552.

Цікаво, що Комітет рекомендував даний законопроект до ухвалення в цілому півтора роки тому – ще у вересні 2022 року.

Метою законопроекту вказано забезпечення самозахисту та захисту інших учасників кримінального провадження співробітниками ДБР.

Законопроектом надається право під час виконання службових обов’язків особам рядового на начальницького складу Державного бюро розслідувань застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю під час дії надзвичайного або воєнного стану у випадках, на умовах та в порядку, передбачених Законом «Про Національну поліцію».

Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, яким надається право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також Порядок зберігання і носіння зброї та спецзасобів буде затверджуватися Директором Державного бюро розслідувань.

Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї та спеціальних засобів також буде встановлюватися Директором ДБР.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 29 січня Кабмін на виконання рішення РНБО зареєстрував законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу №10440, яким в якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців Кабмін пропонує запровадити присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів. Особа, якій надається право на тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана повідомити Раду бізнес-омбудсмена не пізніше ніж протягом 4 годин до початку виконання ухвали. Однак, знов-таки, додається виключення. Так, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали. Нагадаємо, що діяльність Ради бізнес-омбудсмена наразі регулюється Положенням, схваленим Кабміном ще 2014 року, і відповідно до нього представник Ради бізнес-омбудсмена з’являтися на обшук не зобов’язаний.

Автор: Наталя Мамченко

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