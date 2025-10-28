На Житомирщині суд виніс вирок 25-річній матері, яка проігнорувала лікування сина — 8-місячний хлопчик помер

Жінка не звернулася за медичною допомогою для сина, хоча знала про необхідність операції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Баранівський районний суд Житомирської області визнав 25-річну матір винною у невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило її смерть. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Встановлено, що хлопчик народився другою дитиною в сім’ї. При народженні мав вади серця та за рекомендаціями лікарів потребував оперативного втручання у віці 6-8 місяців.

Однак мати, достовірно знаючи про необхідність лікування та можливі наслідки, незважаючи на безоплатність проведення операції, дитину на лікування до медзакладу не відвезла.

Крім того, жінка на облік до кардіолога не стала, попередження сімейного лікаря про необхідність термінового оперативного втручання проігнорувала – восьмимісячний хлопчик помер.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді двох років обмеження волі.

Стосовно старшої дитини органами опіки було прийнято рішення про відібрання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.