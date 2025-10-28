В Житомирской области суд вынес приговор 25-летней матери, которая проигнорировала лечение сына — 8-месячный мальчик умер

Женщина не обратилась за медицинской помощью для сына, хотя знала о необходимости операции.

Барановский районный суд Житомирской области признал 25-летнюю мать виновной в неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что мальчик был вторым ребенком в семье. При рождении имел пороки сердца и по рекомендациям врачей нуждался в хирургическом вмешательстве в возрасте 6-8 месяцев.

Однако мать, достоверно зная о необходимости лечения и возможных последствиях, несмотря на бесплатность операции, не отвезла ребенка на лечение в медицинское учреждение.

Кроме того, женщина не стала становиться на учет к кардиологу, проигнорировала предупреждение семейного врача о необходимости срочной операции — восьмимесячный мальчик скончался.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Что касается старшего ребенка, органами опеки было принято решение о его изъятии.

