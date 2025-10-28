У Мін’юсті нагадали строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань

Строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань різняться залежно від того, яке саме громадське формування особа реєструє.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (стаття 26) встановлено конкретні строки для розгляду поданих документів та проведення реєстраційних дій. Ці строки різняться залежно від того, яке саме громадське формування ви реєструєте:

- творча спілка або її місцевий осередок — до 30 робочих днів;

- постійно діючий третейський суд — до 15 робочих днів;

- структурне утворення політичної партії — до 10 робочих днів;

- первинний осередок політичної партії — 1 робочий день;

- професійні спілки та організації роботодавців — до 15 робочих днів;

- громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи (ГО) (із статусом ЮО та без) (зі статусом юридичної особи або без нього) — до 3 робочих днів

В окремих випадках строк може бути продовжений, але не більше ніж на 15 робочих днів. Це дозволено лише для чітко визначених категорій (творчі спілки, профспілки, організації роботодавців та ГО зі статусом юридичної особи).

«Якщо ваша діяльність вимагає негайного старту наприклад, участі у грантовому конкурсі, запуску термінового проекту чи виконання умов донора — ви можете скористатися правом на скорочення строків державної реєстрації», - заявили у відомстві.

Цей механізм визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133. Прискорена процедура застосовується виключно за бажанням заявника та передбачає внесення додаткової плати у подвійному, п’ятикратному або десятикратному розмірі адміністративного збору. Розмір збору розраховується від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року, та округлюється до найближчих десяти гривень.

У Мін’юсті звертають увагу, що скорочені строки застосовуються для державної реєстрації змін до відомостей (окрім змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою).

Приклади скорочених строків:

за п’ятикратний розмір адмінзбору — зміни до відомостей про ГО (і її осередок зі статусом юрособи) можуть бути зареєстровані протягом 24 годин

за подвійну плату — зміни щодо ГО та її осередку реєструють протягом 2 робочих днів

для структурного утворення політичної партії — 5 робочих днів (подвійна плата) або 2 робочі дні (п’ятикратна плата)

для організацій роботодавців — 10 робочих днів (подвійна плата) або 7 робочих днів (п’ятикратна плата)

для творчих спілок та їхніх осередків — 20 робочих днів (подвійна плата) або 15 робочих днів (п’ятикратна плата)

для політичної партії — до 15 робочих днів за десятикратний розмір адмінзбору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.