Практика судів
  1. В Україні

У Мін’юсті нагадали строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань

22:56, 28 жовтня 2025
Строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань різняться залежно від того, яке саме громадське формування особа реєструє.
У Мін’юсті нагадали строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (стаття 26) встановлено конкретні строки для розгляду поданих документів та проведення реєстраційних дій. Ці строки різняться залежно від того, яке саме громадське формування ви реєструєте:

- творча спілка або її місцевий осередок — до 30 робочих днів;

- постійно діючий третейський суд — до 15 робочих днів;

- структурне утворення політичної партії — до 10 робочих днів;

- первинний осередок політичної партії — 1 робочий день;

- професійні спілки та організації роботодавців — до 15 робочих днів;

- громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи (ГО) (із статусом ЮО та без) (зі статусом юридичної особи або без нього) — до 3 робочих днів

В окремих випадках строк може бути продовжений, але не більше ніж на 15 робочих днів. Це дозволено лише для чітко визначених категорій (творчі спілки, профспілки, організації роботодавців та ГО зі статусом юридичної особи).

«Якщо ваша діяльність вимагає негайного старту наприклад, участі у грантовому конкурсі, запуску термінового проекту чи виконання умов донора — ви можете скористатися правом на скорочення строків державної реєстрації», - заявили у відомстві.

Цей механізм визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133. Прискорена процедура застосовується виключно за бажанням заявника та передбачає внесення додаткової плати у подвійному, п’ятикратному або десятикратному розмірі адміністративного збору. Розмір збору розраховується від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року, та округлюється до найближчих десяти гривень.

У Мін’юсті звертають увагу, що скорочені строки застосовуються для державної реєстрації змін до відомостей (окрім змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою).

Приклади скорочених строків:

  • за п’ятикратний розмір адмінзбору — зміни до відомостей про ГО (і її осередок зі статусом юрособи) можуть бути зареєстровані протягом 24 годин
  • за подвійну плату — зміни щодо ГО та її осередку реєструють протягом 2 робочих днів
  • для структурного утворення політичної партії — 5 робочих днів (подвійна плата) або 2 робочі дні (п’ятикратна плата)
  • для організацій роботодавців — 10 робочих днів (подвійна плата) або 7 робочих днів (п’ятикратна плата)
  • для творчих спілок та їхніх осередків — 20 робочих днів (подвійна плата) або 15 робочих днів (п’ятикратна плата)
  • для політичної партії — до 15 робочих днів за десятикратний розмір адмінзбору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду