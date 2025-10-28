В Минюсте напомнили сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений

Сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений различаются в зависимости от того, какое именно общественное формирование лицо регистрирует.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений.

Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (статья 26) установлены конкретные сроки для рассмотрения поданных документов и проведения регистрационных действий. Эти сроки различаются в зависимости от того, какое именно общественное формирование вы регистрируете:

Творческий союз или его местное отделение — до 30 рабочих дней;

Постоянно действующий третейский суд — до 15 рабочих дней;

Структурное образование политической партии — до 10 рабочих дней;

Первичное отделение политической партии — 1 рабочий день;

Профессиональные союзы и организации работодателей — до 15 рабочих дней;

Общественное объединение, местное отделение общественного объединения с статусом юридического лица (ОО) (с статусом ЮО и без) — до 3 рабочих дней.

В отдельных случаях срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. Это разрешено только для четко определенных категорий (творческие союзы, профсоюзы, организации работодателей и ОО со статусом юридического лица).

«Если ваша деятельность требует немедленного старта, например, участия в грантовом конкурсе, запуска срочного проекта или выполнения условий донора — вы можете воспользоваться правом на сокращение сроков государственной регистрации», — заявили в ведомстве.

Этот механизм определен постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133. Ускоренная процедура применяется исключительно по желанию заявителя и предусматривает внесение дополнительной платы в двойном, пятикратном или десятикратном размере административного сбора. Размер сбора рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года, и округляется до ближайших десяти гривен.

В Минюсте обращают внимание, что сокращенные сроки применяются для государственной регистрации изменений в сведения (кроме изменений в информации о связи с юридическим лицом).

Примеры сокращенных сроков:

За пятиричный размер админсбора — изменения в сведения о ОО (и ее отделении со статусом юрлица) могут быть зарегистрированы в течение 24 часов;

За двойную плату — изменения по ОО и ее отделению регистрируются в течение 2 рабочих дней;

Для структурного образования политической партии — 5 рабочих дней (двойная плата) или 2 рабочих дня (пятиричная плата);

Для организаций работодателей — 10 рабочих дней (двойная плата) или 7 рабочих дней (пятиричная плата);

Для творческих союзов и их отделений — 20 рабочих дней (двойная плата) или 15 рабочих дней (пятиричная плата);

Для политической партии — до 15 рабочих дней за десятикратный размер админсбора.

