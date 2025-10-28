В Минюсте напомнили сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений.
Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (статья 26) установлены конкретные сроки для рассмотрения поданных документов и проведения регистрационных действий. Эти сроки различаются в зависимости от того, какое именно общественное формирование вы регистрируете:
В отдельных случаях срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. Это разрешено только для четко определенных категорий (творческие союзы, профсоюзы, организации работодателей и ОО со статусом юридического лица).
«Если ваша деятельность требует немедленного старта, например, участия в грантовом конкурсе, запуска срочного проекта или выполнения условий донора — вы можете воспользоваться правом на сокращение сроков государственной регистрации», — заявили в ведомстве.
Этот механизм определен постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133. Ускоренная процедура применяется исключительно по желанию заявителя и предусматривает внесение дополнительной платы в двойном, пятикратном или десятикратном размере административного сбора. Размер сбора рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года, и округляется до ближайших десяти гривен.
В Минюсте обращают внимание, что сокращенные сроки применяются для государственной регистрации изменений в сведения (кроме изменений в информации о связи с юридическим лицом).
Примеры сокращенных сроков:
