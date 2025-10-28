Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте напомнили сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений

22:56, 28 октября 2025
Сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений различаются в зависимости от того, какое именно общественное формирование лицо регистрирует.
В Минюсте напомнили сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило сроки рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений.

Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (статья 26) установлены конкретные сроки для рассмотрения поданных документов и проведения регистрационных действий. Эти сроки различаются в зависимости от того, какое именно общественное формирование вы регистрируете:

  • Творческий союз или его местное отделение — до 30 рабочих дней;
  • Постоянно действующий третейский суд — до 15 рабочих дней;
  • Структурное образование политической партии — до 10 рабочих дней;
  • Первичное отделение политической партии — 1 рабочий день;
  • Профессиональные союзы и организации работодателей — до 15 рабочих дней;
  • Общественное объединение, местное отделение общественного объединения с статусом юридического лица (ОО) (с статусом ЮО и без) — до 3 рабочих дней.

В отдельных случаях срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. Это разрешено только для четко определенных категорий (творческие союзы, профсоюзы, организации работодателей и ОО со статусом юридического лица).

«Если ваша деятельность требует немедленного старта, например, участия в грантовом конкурсе, запуска срочного проекта или выполнения условий донора — вы можете воспользоваться правом на сокращение сроков государственной регистрации», — заявили в ведомстве.

Этот механизм определен постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133. Ускоренная процедура применяется исключительно по желанию заявителя и предусматривает внесение дополнительной платы в двойном, пятикратном или десятикратном размере административного сбора. Размер сбора рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года, и округляется до ближайших десяти гривен.

В Минюсте обращают внимание, что сокращенные сроки применяются для государственной регистрации изменений в сведения (кроме изменений в информации о связи с юридическим лицом).

Примеры сокращенных сроков:

  • За пятиричный размер админсбора — изменения в сведения о ОО (и ее отделении со статусом юрлица) могут быть зарегистрированы в течение 24 часов;
  • За двойную плату — изменения по ОО и ее отделению регистрируются в течение 2 рабочих дней;
  • Для структурного образования политической партии — 5 рабочих дней (двойная плата) или 2 рабочих дня (пятиричная плата);
  • Для организаций работодателей — 10 рабочих дней (двойная плата) или 7 рабочих дней (пятиричная плата);
  • Для творческих союзов и их отделений — 20 рабочих дней (двойная плата) или 15 рабочих дней (пятиричная плата);
  • Для политической партии — до 15 рабочих дней за десятикратный размер админсбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду