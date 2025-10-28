Колегія МЗС розпочала процес оновлення стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Розробили концепцію змін, які передбачають збереження ключових пріоритетів, таких як євроінтеграція, але водночас пропонує комплексну адаптацію положень Стратегії до викликів воєнного часу.

Фото: mfa.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 28 жовтня, за участі Міністра закордонних справ Андрія Сибіги, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, керівництва МЗС, профільних комітетів Верховної Ради України відбулося засідання Колегії МЗС, під час якого розглянули низку важливих завдань, що стосуються стратегічного розвитку зовнішньополітичної діяльності держави та посилення спроможностей дипломатичної служби. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Одним із ключових питань порядку денного стало обговорення видів і критеріїв формування партнерських відносин України з іноземними державами. Учасники Колегії підтримали необхідність чіткого визначення форматів співпраці, які відповідатимуть національним інтересам України та сприятимуть розбудові міцних міжнародних альянсів.

«Президент України Володимир Зеленський здійснює керівництво зовнішньою політикою нашої держави, яку втілюють МЗС, Офіс Президента, наші колеги в уряді та парламенті. Один з пріоритетів глави держави — визначення чіткої системи координат у відносинах з партнерами. Це питання не лише термінології, а й стратегічного планування нашої зовнішньої політики. Затвердження переліку видів і критеріїв партнерства створить зрозумілі рамки для поглиблення співпраці з державами-партнерами», – зазначив Андрій Сибіга.

«Президент – головний дипломат. Ми з МЗС втілюємо його курс. Сьогодні на Колегії визначили критерії партнерства з державами та запустили процес оновлення Стратегії зовнішньої політики. Посольства – ключ до ефективної взаємодії з партнерами. Від них залежить санкційний тиск, підтримка ЗСУ та донесення правди про війну. Дипломатія працює на фронт. Вдосконалюємо оцінку дипустанов, щоб результати були максимальними», – наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Значну увагу було приділено оновленню Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, яка була затверджена 2021 року та потребує актуалізації. На виконання доручення Міністра закордонних справ за підсумками цьогорічної наради послів, МЗС розробило концепцію відповідних змін. Документ передбачає збереження ключових пріоритетів, таких як євроінтеграція, але водночас пропонує комплексну адаптацію положень Стратегії до викликів воєнного часу, а також урахування нових геополітичних реалій, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Оновлення Стратегії зовнішньополітичної діяльності – це не лише відповідь на сучасні виклики, а й можливість чітко окреслити амбітні цілі України на міжнародній арені. За понад три роки повномасштабного вторгнення Росії геополітична ситуація кардинально змінилася. Оновлення Стратегії дозволить синхронізувати наші зовнішньополітичні пріоритети з реаліями воєнного часу», – підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства.

Колегія приділила окрему увагу вдосконаленню системи оцінювання діяльності закордонних дипломатичних установ України.

«Ефективна робота наших дипломатичних установ – це запорука успішної реалізації зовнішньої політики України. Досягнення одних установ мають ставати прикладом для інших. Обмін кращими практиками – вести до їх масштабування. Ми прагнемо створити систему, яка стимулюватиме наших дипломатів досягати більшого на благо держави і відчувати максимальну відповідальність кожного і кожної за досягнення результату», – наголосив Міністр.

Фото: mfa.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.