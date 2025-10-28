Практика судов
  1. В Украине

Коллегия МИД начала процесс обновления стратегии внешней политической деятельности Украины

20:48, 28 октября 2025
Разработана концепция изменений, которые предусматривают сохранение ключевых приоритетов, таких как евроинтеграция, но одновременно предлагают комплексную адаптацию положений Стратегии к вызовам военного времени.
Фото: mfa.gov.ua
Во вторник, 28 октября, с участием Министра иностранных дел Андрея Сыбига, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, руководства МИД, профильных комитетов Верховной Рады Украины состоялось заседание Коллегии МИД, на котором рассмотрели ряд важных задач, касающихся стратегического развития внешней политической деятельности государства и усиления возможностей дипломатической службы. Об этом сообщил Министерство иностранных дел.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение видов и критериев формирования партнерских отношений Украины с иностранными государствами. Участники Коллегии поддержали необходимость четкого определения форматов сотрудничества, которые будут соответствовать национальным интересам Украины и способствовать построению крепких международных альянсов.

«Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет руководство внешней политикой нашего государства, которую реализуют МИД, Офис Президента, наши коллеги в правительстве и парламенте. Один из приоритетов главы государства — определение четкой системы координат в отношениях с партнерами. Этот вопрос касается не только терминологии, но и стратегического планирования нашей внешней политики. Утверждение перечня видов и критериев партнерства создаст понятные рамки для углубления сотрудничества с государствами-партнерами», — отметил Андрей Сыбига.

«Президент — главный дипломат. Мы с МИД реализуем его курс. Сегодня на Коллегии определили критерии партнерства с государствами и запустили процесс обновления Стратегии внешней политики. Посольства — ключ к эффективному взаимодействию с партнерами. От них зависит санкционное давление, поддержка ВСУ и донесение правды о войне. Дипломатия работает на фронт. Совершенствуем оценку дипучреждений, чтобы результаты были максимальными», — подчеркнул руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Значительное внимание было уделено обновлению Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, которая была утверждена в 2021 году и требует актуализации. В выполнение поручения Министра иностранных дел по итогам нынешней встречи послов, МИД разработало концепцию соответствующих изменений. Документ предусматривает сохранение ключевых приоритетов, таких как евроинтеграция, но также предлагает комплексную адаптацию положений Стратегии к вызовам военного времени, а также учет новых геополитических реалий, возникших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

«Обновление Стратегии внешнеполитической деятельности — это не только ответ на современные вызовы, но и возможность четко обозначить амбициозные цели Украины на международной арене. За более чем три года полномасштабного вторжения России геополитическая ситуация кардинально изменилась. Обновление Стратегии позволит синхронизировать наши внешнеполитические приоритеты с реалиями военного времени», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Коллегия уделила отдельное внимание совершенствованию системы оценки деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины.

«Эффективная работа наших дипломатических учреждений — это залог успешной реализации внешней политики Украины. Достижения одних учреждений должны становиться примером для других. Обмен лучшими практиками — вести к их масштабированию. Мы стремимся создать систему, которая будет стимулировать наших дипломатов достигать большего на благо государства и чувствовать максимальную ответственность каждого и каждой за достижение результата», — отметил Министр.

Фото: mfa.gov.ua

МИД Андрей Сибига Андрей Ермак

