На Рівненщині судитимуть 21-річного хлопця, який за $5 тисяч сприяв у перетині кордону

На Рівненщині судитимуть 21-річного жителя села Переброди, який сприяв незаконному перетину кордону. Свої «послуги» він оцінив у 5000 доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними правоохоронців, зловмисник діяв за чітко підготовленим планом. 20 серпня він разом із «клієнтом» домовилися про зустріч у центрі села Жадень. Молодик приїхав туди на мотоциклі, забрав чоловіка та мав довезти його до села Переброди,. Саме там «клієнт» повинен був віддати тому обумовлену суму, яку віз із собою.

Проте, план реалізувати не вдалося, адже зловмисника затримали правоохоронці.

21-річному жителю Перебродів повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (сприяння порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Матеріали щодо іншої особи, причетної до злочину, виділені в окреме провадження.

