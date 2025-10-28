Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині судитимуть 21-річного хлопця, який за $5 тисяч сприяв у перетині кордону

23:38, 28 жовтня 2025
Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.
На Рівненщині судитимуть 21-річного хлопця, який за $5 тисяч сприяв у перетині кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині судитимуть 21-річного жителя села Переброди, який сприяв незаконному перетину кордону. Свої «послуги» він оцінив у 5000 доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними правоохоронців, зловмисник діяв за чітко підготовленим планом. 20 серпня він разом із «клієнтом» домовилися про зустріч у центрі села Жадень. Молодик приїхав туди на мотоциклі, забрав чоловіка та мав довезти його до села Переброди,. Саме там «клієнт» повинен був віддати тому обумовлену суму, яку віз із собою.

Проте, план реалізувати не вдалося, адже зловмисника затримали правоохоронці.

21-річному жителю Перебродів повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (сприяння порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Матеріали щодо іншої особи, причетної до злочину, виділені в окреме провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Рівне перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду