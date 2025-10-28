В Ровенской области судят 21-летнего парня, который за 5 тысяч долларов способствовал пересечению границы

Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

В Ровенской области будут судить 21-летнего жителя села Переброды, который способствовал незаконному пересечению границы. Свои «услуги» он оценил в 5000 долларов. Об этом сообщает полиция региона.

По данным правоохранителей, злоумышленник действовал по четко подготовленному плану. 20 августа он вместе с «клиентом» договорились о встрече в центре села Жадень. Молодой человек приехал туда на мотоцикле, забрал мужчину и должен был доставить его в село Переброды. Именно там «клиент» должен был отдать ему оговоренную сумму, которую он привез с собой.

Однако план не удалось реализовать, так как злоумышленника задержали правоохранители.

21-летнему жителю Перебродов сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (содействие советами, указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий в незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины, совершенном относительно нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, где он находится до сих пор.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Материалы по другому лицу, причастному к преступлению, выделены в отдельное производство.

