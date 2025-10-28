Чи може працівник відмовитися від проходження медичного огляду — роз’яснення

Працівник зобов'язаний проходити медичні огляди, а за відмову від них роботодавець має право застосувати дисциплінарні заходи та відсторонити від роботи.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці зазначає, що працівник не має права відмовлятися від проходження медичного огляду.

Відповідно до законодавства, працівник зобов'язаний пройти попередні та періодичні медичні огляди у встановленому порядку.

Роботодавець має право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності за ухилення від обов'язкового медичного огляду.

Крім того, він зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати до моменту проходження медичного огляду.

