Может ли работник отказаться от прохождения медицинского осмотра — разъяснение

Работник обязан проходить медицинские осмотры, а за отказ от них работодатель имеет право применить дисциплинарные меры и отстранить от работы.

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отмечает, что работник не имеет права отказываться от прохождения медицинского осмотра.

В соответствии с законодательством, работник обязан пройти предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.

Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности за уклонение от обязательного медицинского осмотра.

Кроме того, он обязан отстранить работника от работы без сохранения заработной платы до прохождения медицинского осмотра.

