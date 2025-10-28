Может ли работник отказаться от прохождения медицинского осмотра — разъяснение

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отмечает, что работник не имеет права отказываться от прохождения медицинского осмотра.
В соответствии с законодательством, работник обязан пройти предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности за уклонение от обязательного медицинского осмотра.
Кроме того, он обязан отстранить работника от работы без сохранения заработной платы до прохождения медицинского осмотра.
