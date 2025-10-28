У Бразилії спалахнула війна між владою та наркокартелями — десятки загиблих, відео

У Ріо-де-Жанейро спалахнули запеклі бої між силовиками та наркокартелями.

фото: António Lacerda/EPA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Ріо-де-Жанейро проходить найбільша за останні роки операція сил безпеки проти одного з найвпливовіших злочинних угруповань країни – банди «Червона командавання». В операції задіяні близько 2500 поліцейських, які намагаються затримати близько 100 членів банди. Про це пише The Gurdian.

Повідомляється, що Ріо-де-Жанейро заблоковано – всі дороги та проспекти перекриті барикадами та викраденими автобусами. Місцеві бандити, які контролюють до 70% наркоторгівлі у місті, запровадили локдаун у відповідь на масштабну поліцейську операцію.

Повідомляється, що на півночі міста йде справжній бій: чути постріли, палають машини, люди бояться виходити з будинків. Картелі почали використовувати FPV-Дрони, блокуючи виїзди з районів.

Губернатор Клаудіо Кастро звинуватив президента Лулу да Сільву у відмові направити військових на допомогу.

Банда «Червона команда» вважається однією з найстаріших і найжорстокіших у Бразилії. Вона контролює низку районів Ріо, займаючись наркоторгівлею та здирством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.