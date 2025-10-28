Практика судів
Які є законодавчі обмеження права на нарахування податкової знижки — роз’яснення податкової служби

21:24, 28 жовтня 2025
Податкова пояснила умови надання податкової знижки.
Державна податкова служба в Одеській області пояснює, що податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6, пп. 166.4.2 Податкового кодексу України).

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Як оформити податкову знижку за благодійні пожертви?

Громадяни, які протягом року здійснювали благодійні внески, мають право скористатися податковою знижкою.

Отримувач допомоги має бути неприбутковою організацією, яка:

  • зареєстрована в Україні;
  • внесена до Реєстру неприбуткових організацій на дату переказу коштів або передачі майна.

Розмір знижки — сума витрат, що не перевищує 4% від загального річного оподатковуваного доходу платника податків.

Підтвердні документи, які потрібно подати:

  • квитанції, чеки, прибуткові касові ордери;
  • копії договорів (якщо вони є).

Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Копії додаються до податкової декларації, а оригінали слід зберігати протягом строку давності. На вимогу податкової служби платник повинен надати документи, що підтверджують доходи або витрати.

податкова

