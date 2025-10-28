Практика судов
Какие есть законодательные ограничения права на начисление налоговой скидки — разъяснение налоговой службы

21:24, 28 октября 2025
Налоговая объяснила условия предоставления налоговой скидки.
Государственная налоговая служба в Одесской области поясняет, что налоговая скидка может быть предоставлена исключительно резиденту, который имеет регистрационный номер учетной карточки плательщика налога, а также резиденту — физическому лицу, которое по религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально сообщило об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеет отметку об этом в паспорте.

Общая сумма налоговой скидки, начисленная плательщику налога в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, начисленного как заработная плата, уменьшенную на сумму ЕСВ, страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, — обязательных страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд, которые согласно закону оплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии (п. 164.6, пп. 166.4.2 Налогового кодекса Украины).

Если плательщик налога до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по итогам отчетного налогового года, это право не переносится на следующие налоговые годы.

Как оформить налоговую скидку за благотворительные пожертвования?

Граждане, которые в течение года совершали благотворительные взносы, имеют право воспользоваться налоговой скидкой.

Получатель помощи должен быть некоммерческой организацией, которая:

зарегистрирована в Украине;

внесена в Реестр неприбыльных организаций на дату перевода средств или передачи имущества.

Размер скидки — сумма расходов, не превышающая 4% от общего годового налогооблагаемого дохода плательщика налогов.

Подтверждающие документы, которые необходимо предоставить:

квитанции, чеки, приходные кассовые ордера;

копии договоров (если они есть).

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Копии прикладываются к налоговой декларации, а оригиналы следует хранить в течение срока давности. По требованию налоговой службы плательщик должен предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы.

налоговая

