Пенсія у зв’язку з втратою годувальника — який розмір та умови призначення

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Для цього у годувальника на день смерті має бути страховий стаж, достатній для призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи. Виняток становлять випадки, коли годувальник зник безвісти за особливих обставин — у такому разі вимога щодо наявності страхового стажу не застосовується.

Хто має право на пенсію

чоловік (дружина), батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народилися протягом 10 місяців після його смерті) — якщо їм ще не виповнилося 18 років, або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

діти, які навчаються за денною формою у школах, професійно-технічних чи вищих навчальних закладах — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Це право зберігається і під час перерви між навчанням (до 4 місяців). Діти-сироти мають право отримувати пенсію до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Розмір пенсії

одному непрацездатному члену сім’ї — 50 % пенсії за віком померлого годувальника;

двом і більше — 100 % пенсії за віком померлого годувальника (розподіляється між ними рівними частинами).

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн — у 2025 році);

на двох непрацездатних членів сім’ї — 120 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї — 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Строк призначення пенсії

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Документи, необхідні для призначення пенсії:

заява;

документ про місце проживання (реєстрації);

РНОКПП (ідентифікаційний код) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (у разі наявності);

свідоцтво про народження або паспорт заявника;

свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

довідка з навчального закладу — для дітей, які навчаються за денною формою;

довідка про догляд за дітьми до 8 років (якщо хтось із родичів здійснює догляд);

документ про перебування на утриманні годувальника (крім дітей);

документи про стаж роботи (за потреби — якщо відсутня трудова книжка);

для військовослужбовців — довідка з військової частини або військкомату, що засвідчує дату та причину смерті, або документ про його визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим;

для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — експертний висновок про зв’язок смерті з наслідками аварії (крім дружин (чоловіків) ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1).

Як подати заяву:

особисто до територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua або Портал Дія diia.gov.ua.

Заяву можна подати протягом 12 місяців після смерті годувальника.

