Пенсия в связи с утратой кормильца — какой размер и условия назначения

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что пенсия в связи с утратой кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые находились на его содержании. Для этого у кормильца на день смерти должен быть страховой стаж, достаточный для назначения пенсии по инвалидности III группы. Исключение составляют случаи, когда кормилец пропал без вести при особых обстоятельствах — в таком случае требование по наличию страхового стажа не применяется.

Кто имеет право на пенсию

Муж (жена), родители, если они являются инвалидами или достигли пенсионного возраста;

Дети умершего кормильца (в том числе те, которые родились в течение 10 месяцев после его смерти) — если им еще не исполнилось 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет;

Муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и занимаются уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения ими 8 лет;

Дети, которые учатся на дневной форме в школах, профессионально-технических или высших учебных заведениях — до завершения учебы, но не дольше чем до 23 лет. Это право сохраняется и во время перерыва между учебой (до 4 месяцев). Дети-сироты имеют право получать пенсию до 23 лет независимо от того, учатся ли они или нет.

Размер пенсии

Одному нетрудоспособному члену семьи — 50 % пенсии по возрасту умершего кормильца;

Двум и более — 100 % пенсии по возрасту умершего кормильца (распределяется между ними равными частями).

Минимальный размер пенсии в связи с утратой кормильца с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

На одного нетрудоспособного члена семьи — 100 % прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность (2361 грн — в 2025 году);

На двух нетрудоспособных членов семьи — 120 % прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность;

На трех и более нетрудоспособных членов семьи — 150 % прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность.

Срок назначения пенсии

Пенсия в связи с утратой кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, которые достигли пенсионного возраста, — пожизненно.

Документы, необходимые для назначения пенсии:

Заявление;

Документ о месте проживания (регистрации);

РНОКПП (идентификационный код) или свидетельство о загальнообязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца (в случае наличия);

Свидетельство о рождении или паспорт заявителя;

Свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, или выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);

Документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;

Справка из учебного заведения — для детей, которые учатся на дневной форме;

Справка о уходе за детьми до 8 лет (если кто-то из родственников осуществляет уход);

Документ о нахождении на иждивении кормильца (кроме детей);

Документы о стаже работы (при необходимости — если отсутствует трудовая книжка);

Для военнослужащих — справка из военной части или военкомата, подтверждающая дату и причину смерти, или документ о его признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим;

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС — экспертное заключение о связи смерти с последствиями аварии (кроме жен (мужей) ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, отнесенных к категории 1).

Как подать заявление:

Лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

Онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua или Портал Дия diia.gov.ua.

Заявление можно подать в течение 12 месяцев после смерти кормильца.

