У Китаї блогери тепер зобов'язані показувати свої дипломи, якщо говорять про фінанси, медицину, право або освіту

У Китаї почали контролювати контент інфлюенсерів. Тепер блогери зобов’язані підтверджувати свої знання дипломом, якщо говорять про здоров’я, фінанси або право. Про це повідомляє Global Brands Magazine.

Платформи, як-от Douyin, Weibo та Bilibili, тепер несуть відповідальність за перевірку цих кваліфікацій і можуть бути оштрафовані на суму до 100 000 юанів.

Важливі зміни в регулюванні контенту

Ці зміни сталися після того, як одне з агентств у Пекіні розповіло про проблему одного зі своїх топових блоегрів. Це була колишня вчителька, яка стала популярною завдяки створенню контенту про освіту. Вона отримала попередження від платформи, оскільки її кваліфікація не була підтверджена, хоча вона мала ліцензію на викладання.

Нові правила для блогерів

Китайські регулятори впровадили нові правила для інфлюенсерів, які обговорюють чутливі професійні теми. Тепер інфлюенсери, які надають медичні поради, фінансові рекомендації, правові тлумачення або освітні коментарі, повинні підтверджувати свої знання дипломом для обговорення таких питань. Платформи, як-от Douyin, Weibo та Bilibili, тепер юридично зобов'язані перевіряти та зберігати ці документи.

Глобальні наслідки для брендів

Бренди тепер повинні бути обережними в підборі амбасадорів та враховувати нові вимоги до кваліфікації, що стосуються медичних, фінансових або освітніх порад. Порушення цих правил може призвести до значних штрафів для платформ і зупинки кампаній.

Роль платформ: від медіуму до фільтру

Тепер соціальні платформи відповідають за перевірку та зберігання дипломів інфлюенсерів, що є значним кроком до зміни їхньої ролі. Раніше ці платформи просто поширювали контент, а тепер стають активними фільтрами, перевіряючи кваліфікації перед публікацією.

Перспективи для майбутнього

Ця зміна регулювання в Китаї може стати прикладом для інших країн, що розглядають можливість введення подібних вимог. Це створює нові виклики для брендів, які працюють на глобальному рівні. Зокрема, кампанії з інфлюенсерами повинні враховувати не тільки мовні та культурні особливості, а й юридичні вимоги для кожного ринку.

