В Китае блогеры теперь обязаны показывать свои дипломы, если они говорят о финансах, медицине, праве или образовании

20:30, 28 октября 2025
Новые правила требуют от блогеров подтверждения квалификаций для обсуждения профессиональных тем, а платформы несут ответственность за проверку этих документов.
В Китае начали контролировать контент инфлюенсеров. Теперь блогеры обязаны подтверждать свои знания дипломом, если говорят о здоровье, финансах или праве. Об этом сообщает Global Brands Magazine.

Платформы, такие как Douyin, Weibo и Bilibili, теперь несут ответственность за проверку этих квалификаций и могут быть оштрафованы на сумму до 100 000 юаней.

Важные изменения в регулировании контента

Эти изменения произошли после того, как одно из агентств в Пекине рассказало о проблеме одного из своих топовых блогеров. Это была бывшая учительница, которая стала популярной благодаря созданию контента об образовании. Она получила предупреждение от платформы, так как ее квалификация не была подтверждена, хотя она имела лицензию на преподавание. 

Новые правила для блогеров

Китайские регуляторы внедрили новые правила для инфлюенсеров, которые обсуждают чувствительные профессиональные темы. Теперь инфлюенсеры, которые дают медицинские советы, финансовые рекомендации, юридические толкования или образовательные комментарии, должны подтверждать свои знания дипломом для обсуждения таких вопросов. Платформы, такие как Douyin, Weibo и Bilibili, теперь юридически обязаны проверять и хранить эти документы.

Глобальные последствия для брендов

Бренды теперь должны быть осторожными в выборе амбассадоров и учитывать новые требования к квалификации, касающиеся медицинских, финансовых или образовательных советов. Нарушение этих правил может привести к значительным штрафам для платформ и остановке кампаний.

Роль платформ: от медиума до фильтра

Теперь социальные платформы отвечают за проверку и хранение дипломов инфлюенсеров, что является значительным шагом в изменении их роли. Ранее эти платформы просто распространяли контент, а теперь становятся активными фильтрами, проверяя квалификации перед публикацией.

Перспективы для будущего

Это изменение регулирования в Китае может стать примером для других стран, рассматривающих возможность введения подобных требований. Это создает новые вызовы для брендов, которые работают на глобальном уровне. В частности, кампании с инфлюенсерами должны учитывать не только языковые и культурные особенности, но и юридические требования для каждого рынка.

