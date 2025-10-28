Практика судів
В Британії голову юрфірми виключили з реєстру за привласнення понад 160 тисяч фунтів клієнтських коштів

21:42, 28 жовтня 2025
Чоловік перевів гроші з клієнтського рахунку на покриття особистих боргів.
Голову юридичної фірми, який привласнив понад £160,000 клієнтських коштів, виключили з реєстру юристів. Чарльз Огбонна Азотам, засновник фірми Charles Hill & Co Solicitors у Лондоні, визнав свою провину за нецільове використання коштів клієнтів. Про це повідомляє Law Gazette.

Фінансові махінації

У червні 2013 року Азотам заснував свою юридичну фірму в Камбервеллі, Лондон, і був єдиним керівником фірми. У серпні 2017 року він почав здійснювати фінансові махінації, перераховуючи кошти клієнтів на бізнес-рахунок фірми, а потім переводив їх на іншу фірму для погашення власних боргів.

Загалом Азотам перевів 20,000 фунтів стерлінгів, а згодом ще 5,000 фунтів зі спеціального клієнтського рахунку на рахунок фірми, після чого гроші були передані для покриття його особистих фінансових зобов’язань. Ще 9,265 фунтів було переведено на бізнес-рахунок фірми, а 10,000 фунтів витрачено на оплату оренди приміщення фірми.

Розслідування і втручання регуляторів

Регуляторна організація Solicitors Regulation Authority (SRA) виявила загальний дефіцит на рахунку клієнтів на суму 163,122.83 фунтів стерлінгів.

Крім того, Азотам двічі видавав чеки на суму £122,009.82 клієнту, хоча фірма не мала достатньо коштів для їх покриття. Під час другого випадку, коли клієнт не зміг обналичити перший чек, баланс рахунку фірми складав лише £6.28.

У березні 2024 року SRA втрутилась у діяльність фірми. Азотам визнав свою провину і висловив жаль за свої дії. Він також зазначив, що був підданий банкрутству, не працював з 2024 року, а переведення коштів з клієнтського рахунку пояснив необхідністю підтримки бізнесу через проблеми з грошовими потоками.

Рішення дисциплінарного трибуналу та санкції

Після розгляду справи, Дисциплінарний трибунал для юристів визнала, що Азотам порушив правила та діяв неналежним чином. Трибунал підкреслив, що його дії завдали шкоди не лише клієнтам, а й репутації професії, а також спричинили порушення процедур та регуляторні ризики.

Трибунал ухвалив, що єдиним відповідним покаранням для Азотама є виключення з реєстру юристів. Крім того, йому було накладено штраф у розмірі £1,000 за покриття витрат на судові процеси.

Велика Британія

