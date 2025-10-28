В Британии голову юридической фирмы исключили из реестра за присвоение более 160 тысяч фунтов клиентских средств

Мужчина перевел деньги с клиентского счета на покрытие личных долгов.

Главу юридической фирмы, который присвоил более £160,000 клиентских средств, исключили из реестра юристов. Чарльз Огбонна Азотам, основатель фирмы Charles Hill & Co Solicitors в Лондоне, признал свою вину за нецелевое использование средств клиентов. Об этом сообщает Law Gazette.

Финансовые махинации

В июне 2013 года Азотам основал свою юридическую фирму в Камбервелле, Лондон, и был единственным руководителем фирмы. В августе 2017 года он начал осуществлять финансовые махинации, перечисляя средства клиентов на бизнес-аккаунт фирмы, а затем переводил их в другую фирму для погашения собственных долгов.

В целом Азотам перевел 20,000 фунтов стерлингов, а затем еще 5,000 фунтов с клиентского счета на счет фирмы, после чего деньги были использованы для покрытия его личных финансовых обязательств. Еще 9,265 фунтов было переведено на бизнес-аккаунт фирмы, а 10,000 фунтов потрачены на оплату аренды помещений фирмы.

Расследование и вмешательство регуляторов

Регуляторная организация Solicitors Regulation Authority (SRA) выявила общий дефицит на клиентском счете в размере 163,122.83 фунтов стерлингов.

Кроме того, Азотам дважды выписывал чеки на сумму £122,009.82 клиенту, несмотря на то, что фирма не имела достаточных средств для их покрытия. Во втором случае, когда клиент не смог обналичить первый чек, баланс счета фирмы составлял всего £6.28.

В марте 2024 года SRA вмешалась в деятельность фирмы. Азотам признал свою вину и выразил сожаление по поводу своих действий. Он также отметил, что был признан банкротом, не работал с 2024 года, а перевод средств с клиентского счета объяснил необходимостью поддержания бизнеса из-за проблем с денежными потоками.

Решение дисциплинарного трибунала и санкции

После рассмотрения дела Дисциплинарный трибунал для юристов признал, что Азотам нарушил правила и действовал ненадлежащим образом. Трибунал подчеркнул, что его действия нанесли ущерб не только клиентам, но и репутации профессии, а также вызвали нарушения процедур и регуляторные риски.

Трибунал постановил, что единственным адекватным наказанием для Азотама является исключение из реестра юристов. Кроме того, ему был наложен штраф в размере £1,000 за покрытие судебных издержек.

