Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

У Раді хочуть внести зміни до положень ЦПК в частині уточнення підстав для скасування судових рішень

16:42, 28 жовтня 2025
Законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 411 Цивільного процесуального кодексу України новою нормою.
У Раді хочуть внести зміни до положень ЦПК в частині уточнення підстав для скасування судових рішень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували проект Закону №14158 про внесення змін до статті 411 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав для скасування рішень

Ініціатором законопроекту є нардеп Олександр Юрченко.

У пояснювальній записці сказано, що у постанові Верховного Суду від 9 грудня 2024 року у справі №705/4763/22 зазначено про те, що суд апеляційної інстанції будучи учасником справи відповідно до частини першої статті 42 ЦПК України, а саме третьою особою, не може розглядати справу (переглядати рішення суду першої інстанції за апеляційною скаргою позивача) щодо самого себе.

Також, зазначено, що розгляд апеляційним судом справи, де він є третьою особою, і за підставою позову стосується дій суду, як органу державної судової влади, без належного з`ясування питання про наявність/відсутність підстав для відводу/самовідводу не відповідає принципу неупередженості суду і не сприяє, як реалізації основних засад (принципів) цивільного судочинства, так і ефективному розгляду справи.

З метою забезпечення єдності судової практики пропонується доповнити частину першу статті 411 Цивільного процесуального кодексу України нормою про те, що судові рішення підлягають обов’язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо судове рішення ухвалено судом у якій він є третьою особою, а підстави позову стосуються дій цього суду як органу державної судової влади, без належного з’ясування питання про наявність (відсутність) підстав для відводу (самовідводу).

Раніше «Судово-юридична газета» писала про деталі постанови від 9 грудня 2024 року Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду ВС по справі 705/4763/22 за позовом до держави Україна в особі Державної казначейської служби, третя особа – Черкаський апеляційний суд, про відшкодування моральної шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект ЦПК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду