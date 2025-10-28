У Раді хочуть внести зміни до положень ЦПК в частині уточнення підстав для скасування судових рішень

Законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 411 Цивільного процесуального кодексу України новою нормою.

У Верховній Раді зареєстрували проект Закону №14158 про внесення змін до статті 411 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав для скасування рішень

Ініціатором законопроекту є нардеп Олександр Юрченко.

У пояснювальній записці сказано, що у постанові Верховного Суду від 9 грудня 2024 року у справі №705/4763/22 зазначено про те, що суд апеляційної інстанції будучи учасником справи відповідно до частини першої статті 42 ЦПК України, а саме третьою особою, не може розглядати справу (переглядати рішення суду першої інстанції за апеляційною скаргою позивача) щодо самого себе.

Також, зазначено, що розгляд апеляційним судом справи, де він є третьою особою, і за підставою позову стосується дій суду, як органу державної судової влади, без належного з`ясування питання про наявність/відсутність підстав для відводу/самовідводу не відповідає принципу неупередженості суду і не сприяє, як реалізації основних засад (принципів) цивільного судочинства, так і ефективному розгляду справи.

З метою забезпечення єдності судової практики пропонується доповнити частину першу статті 411 Цивільного процесуального кодексу України нормою про те, що судові рішення підлягають обов’язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо судове рішення ухвалено судом у якій він є третьою особою, а підстави позову стосуються дій цього суду як органу державної судової влади, без належного з’ясування питання про наявність (відсутність) підстав для відводу (самовідводу).

Раніше «Судово-юридична газета» писала про деталі постанови від 9 грудня 2024 року Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду ВС по справі 705/4763/22 за позовом до держави Україна в особі Державної казначейської служби, третя особа – Черкаський апеляційний суд, про відшкодування моральної шкоди.

