В Раде хотят внести изменения в положения ГПК относительно уточнения оснований для отмены судебных решений

Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 411 Гражданского процессуального кодекса Украины новой нормой.

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №14158 о внесении изменений в статью 411 Гражданского процессуального кодекса Украины относительно оснований для отмены решений.

Инициатором законопроекта является народный депутат Александр Юрченко.

В пояснительной записке указано, что в постановлении Верховного Суда от 9 декабря 2024 года по делу №705/4763/22 говорится о том, что суд апелляционной инстанции, будучи участником дела согласно части первой статьи 42 ГПК Украины, а именно третьим лицом, не может рассматривать дело (пересматривать решение суда первой инстанции по апелляционной жалобе истца) относительно самого себя.

Также указано, что рассмотрение апелляционным судом дела, где он является третьим лицом, и по основанию иска, касающегося действий суда как органа государственной судебной власти, без надлежащего выяснения вопроса о наличии/отсутствии оснований для отводов/самоотводов, не соответствует принципу беспристрастности суда и не способствует ни реализации основных принципов гражданского судопроизводства, ни эффективному рассмотрению дела.

С целью обеспечения единства судебной практики предлагается дополнить часть первую статьи 411 Гражданского процессуального кодекса Украины нормой о том, что судебные решения подлежат обязательной отмене с направлением дела на новое рассмотрение, если судебное решение было вынесено судом, в котором он является третьим лицом, а основания иска касаются действий этого суда как органа государственной судебной власти, без надлежащего выяснения вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отвода (самоотвода).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о деталях постановления от 9 декабря 2024 года Объединенной палаты Кассационного гражданского суда ВС по делу 705/4763/22 по иску к государству Украина в лице Государственной казначейской службы, третье лицо — Черкасский апелляционный суд, о возмещении морального ущерба.

