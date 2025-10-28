Практика судів
Хто може бути залучений до роботи конкурсної комісії при відборі на держслужбу – Верховний Суд роз’яснив

15:12, 28 жовтня 2025
Про залучення до конкурсної комісії сторонніх осіб, які не є працівниками цього державного органу
Верховний Суд оприлюднив позицію щодо участі сторонніх осіб у роботі конкурсних комісій під час відбору на посади державної служби.

Деталі справи

Позивач звернувся до суду з позовом до Конкурсної комісії Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України та до Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, в якому просила визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» та зобов’язати провести повторний конкурс.

Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили.

Скаржник вважав, що суди безпідставно послались на пункт 67 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, оскільки у випадку спірних правовідносин слід було застосувати норми статті 28 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу», які прямо передбачають можливість скасування рішень конкурсної комісії. На думку скаржника, вказаним Порядком не встановлено необхідності доведення факту впливу на рішення конкурсної комісії залученими особами, а достатнім є лише підтвердження можливості здійснення ними такого впливу.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, оскаржувані судові рішення змінив.

До складу конкурсної комісії повинні входити представники служби управління персоналом і юридичної служби та окремих структурних підрозділів відповідного державного органу, а також – можуть бути залучені представники громадських об’єднань. Водночас, до роботи конкурсної комісії можуть залучатись і інші особи, зокрема, державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники, науковці, а також експерти у відповідній сфері та представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності.

Залучення певної особи до складу конкурсної комісії та залучення її до роботи конкурсної комісії, за своєю правовою суттю, є двома різними способами участі у процедурі проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, які наділяють особу різним обсягом повноважень

Постанова КАС ВС від 25 червня 2020 року у справі № 802/1112/16-а.

