Кто может быть привлечен к работе конкурсной комиссии при отборе на госслужбу – Верховный Суд разъяснил

15:12, 28 октября 2025
О привлечении к конкурсной комиссии посторонних лиц, которые не являются работниками данного государственного органа
Верховный Суд обнародовал позицию относительно участия посторонних лиц в работе конкурсных комиссий во время отбора на должности государственной службы.

Детали дела

Истец обратился в суд с иском к Конкурсной комиссии Регионального сервисного центра Министерства внутренних дел Украины и к Региональному сервисному центру Министерства внутренних дел Украины, в котором просил признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии о результатах конкурса на занятие вакантной должности государственной службы категории «Б» и обязать провести повторный конкурс.

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали.

Заявитель считал, что суды безосновательно сослались на пункт 67 Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 246, поскольку в случае спорных правоотношений следовало применить нормы статьи 28 Закона Украины от 10 декабря 2015 года №889-VIII «О государственной службе», которые прямо предусматривают возможность отмены решений конкурсной комиссии. По мнению заявителя, указанным Порядком не установлена необходимость доказывания факта влияния на решение конкурсной комиссии привлеченными лицами, а достаточным является лишь подтверждение возможности осуществления ими такого влияния.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, обжалуемые судебные решения изменил.

В состав конкурсной комиссии должны входить представители службы управления персоналом и юридической службы, а также отдельных структурных подразделений соответствующего государственного органа, а также – могут быть привлечены представители общественных объединений. В то же время, к работе конкурсной комиссии могут привлекаться и другие лица, в частности, государственные служащие, в том числе из других государственных органов, работники, научные сотрудники, а также эксперты в соответствующей сфере и представитель выборного органа первичной профсоюзной организации при ее наличии.

Привлечение определенного лица в состав конкурсной комиссии и привлечение его к работе конкурсной комиссии, по своей правовой сути, являются двумя разными способами участия в процедуре проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, которые наделяют лицо различным объемом полномочий.

Постановление КАС ВС от 25 июня 2020 года по делу № 802/1112/16-а.

