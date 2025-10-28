У Києві покарали водія Toyota, який не пропустив пішохода — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Святошинському районі Києва покарали водія автомобіля Toyota, який не пропустив громадянку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили керманича, роз'яснили йому небезпечні наслідки таких дій та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

У поліції нагадали, що водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

