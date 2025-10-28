Ввозили авто як «гуманітарку» та продавали – на Закарпатті викрили схему

На махінаціях з гуманітарними автівками зловмисники заробили майже 1,8 млн грн.

На Закарпатті поліція оголосила підозру директору благодійного фонду та його спільнику, які Ввозили авто як «гуманітарку» та продавали. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що транспортні засоби як гуманітарну допомогу завозили за пільговою процедурою та без сплати мита. Надалі ці авто виставляли на продаж на місцевому авторинку. Для прикриття протиправної діяльності на авто прикріплювали номерні знаки з автомобілів, які офіційно розмитнились в минулих роках.

«У межах кримінального провадження поліцейські задокументували декілька фактів продажу «гуманітарних» автомобілів на загальну суму майже 1,8 млн грн», - заявили у поліції.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили підозру директорові благодійного фонду. Раніше підозру отримав і його спільник. За скоєне їм може загрожувати до семи років позбавлення волі.

